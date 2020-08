Quelle: AutoMotoTV Deutschland - vor 1 Woche



Neuer ŠKODA OCTAVIA - Das Motor 01:18 Die OCTAVIA-Familie präsentiert sich in der vierten Generation so vielfältig wie nie zuvor: Neben den modernen TSI-Benzinern und den neuen EVO-Turbodieseln wird der Markenbestseller auch mit Mild-Hybridversionen – erkennbar am Kürzel e-TEC – sowie als Plug-in-Hybridversion OCTAVIA iV...