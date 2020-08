rivva Lobby der Finanzindustrie: Cum-Ex-Razzia beim Bankenverband – https://t.co/TEFGLIDWIr https://t.co/oGIQN98qsy vor 2 Stunden RAADAR Lobby der Finanzindustrie: Cum-Ex-Razzia beim Bankenverband: https://t.co/7j0qxsLkGi via @sz vor 8 Stunden The Batavian Frei nach dem Motto. Was ich nicht erarbeiten kann hole ich mir anderweitig! Lobby der Finanzindustrie - Cum-Ex-Raz… https://t.co/3H3xvtwHdH vor 9 Stunden FWB Sehr aufschlussreich! #cumex Lobby der Finanzindustrie - Cum-Ex-Razzia beim Bankenverband (via @SZ) https://t.co/T44Pah2nwB vor 10 Stunden