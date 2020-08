04.08.2020 ( vor 6 Stunden )



Der Vorsitzende der Jungsozialisten kündigte an, sein Amt im November niederzulegen. Im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg will Kühnert nun für den Bundestag kandidieren. 👓 Vollständige Meldung