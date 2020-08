Bibi RT @civan_akbu: Ich bin erschüttert über die Explosion in Beirut. Meine Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen. Dem Libanon wün… vor 13 Minuten Aluhutmacher ARD zerknirscht wegen Berichterstattung zu Beirut: „Schwer zu erklären“ Ich bin schon länger zerknirscht das ich f… https://t.co/Q7jF4TkRII vor 21 Minuten Valkyrie0025/SuePChicken RT @SZ: Viel deutet darauf hin, dass unvorstellbare Nachlässigkeit zu der Katastrophe geführt hat. In Beirut sind Verzweiflung und Wut auf… vor 22 Minuten Quasselkasper is AT HOME RT @SZ: Viel deutet darauf hin, dass unvorstellbare Nachlässigkeit zu der Katastrophe geführt hat. In Beirut sind Verzweiflung und Wut auf… vor 1 Stunde Teoman Oguzhan RT @SZ: Viel deutet darauf hin, dass unvorstellbare Nachlässigkeit zu der Katastrophe geführt hat. In Beirut sind Verzweiflung und Wut auf… vor 1 Stunde PH Dousma RT @SZ: Viel deutet darauf hin, dass unvorstellbare Nachlässigkeit zu der Katastrophe geführt hat. In Beirut sind Verzweiflung und Wut auf… vor 2 Stunden