Donald Trump will TikTok in USA verbieten: "Ich habe diese Macht" Nutzer der Plattform schadeten zuletzt offenbar seiner Wahlkampagne. Nun will Donald Trump den Videodienst TikTok aus den USA verbannen. Aus anderen Gründen,...

t-online.de vor 1 Woche - Welt Auch berichtet bei • stern.de