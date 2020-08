10.08.2020 ( vor 1 Woche )



Sharon Stone hat in einem Interview erzählt, wie sie bereits dreimal in ernster Lebensgefahr schwebte. Sharon Stone (62, "Basic Instinct") ist eine der starken Hollywood-Schönheiten, die mit ihren Darstellungen ein neues Frauenbild etablierte, Erotik und Intelligenz auf der Leinwand vereinte. Doch bei all der Bewunderung und dem Erfolg, war das Privatleben der dreifachen Mutter und zweifach geschiedenen Ehefrau... Sharon Stone hat in einem Interview erzählt, wie sie bereits dreimal in ernster Lebensgefahr schwebte. Sharon Stone (62, "Basic Instinct") ist eine der starken Hollywood-Schönheiten, die mit ihren Darstellungen ein neues Frauenbild etablierte, Erotik und Intelligenz auf der Leinwand vereinte. Doch bei all der Bewunderung und dem Erfolg, war das Privatleben der dreifachen Mutter und zweifach geschiedenen Ehefrau... 👓 Vollständige Meldung