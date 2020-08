Staatsschutz ermittelt wegen Rassismusvorwurf beim FC Bayern Nachdem Rassismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des FC Bayern publik wurden, ermittelt nun der Staatsschutz.

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Sport





Champions League: Die Abhängigkeit des FC Barcelona von Lionel Messi Lissabon (dpa) - 790 Millionen Euro! So viel Geld hat der FC Barcelona allein in den vergangenen drei Jahren nach übereinstimmenden Schätzungen in die...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport