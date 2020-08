13.08.2020 ( vor 8 Stunden )



Der Klub will den Rassismus-Eklat in seiner Nachwuchsakademie aufklären, die Polizei ermittelt. Mehrere Seiten bestätigen derweil die Echtheit der belastenden Chat-Protokolle. Der Klub will den Rassismus-Eklat in seiner Nachwuchsakademie aufklären, die Polizei ermittelt. Mehrere Seiten bestätigen derweil die Echtheit der belastenden Chat-Protokolle. 👓 Vollständige Meldung