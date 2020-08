Kommunen rufen angesichts von Dürre zum Wassersparen auf +++ US-Post warnt vor zu später Zustellung von Briefwahlunterlagen +++ Feuerwehr in Athen kämpft...

Kenia lehnt G20-Angebot ab: Schuldenerleichterungen? Nein danke! Die Corona-Krise bringt viele afrikanische Staaten an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Die G20 boten ihnen an, Zinszahlungen in Milliardenhöhe auszusetzen....

tagesschau.de vor 11 Stunden - Top