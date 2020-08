15.08.2020 ( vor 9 Stunden )

Nach zwei Wochen auf dem Kurs von Silverstone legt die Formel 1 am kommenden Wochenende einen Stopp in Barcelona ein. Beim Spanien-GP wird Max Verstappen versuchen, seinen Erfolg der vergangenen Woche zu wiederholen und Mercedes erneut in die Schranken zu verweisen. Aus deutscher Sicht ist es vor allem bitter, dass Nico Hülkenberg seine Rückkehr in der Formel 1 bereits wieder beenden muss. Sebastian Vettel im Ferrari dagegen kämpft weiter mit Problemen an seinem Ferrari. Bringt er in Spanien mit seinem Auto endlich ein vernünftiges Rennen zustande? Formel 1 im Live-Ticker: Der Spanien-GP Es geht Schlag auf Schlag in der Formel 1. Bereits in der dritten Woche in Folge sind die Piloten wieder...