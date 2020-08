CureVac-Impfstoff: Pharmakonzern will eine Milliarde Corona-Impfdosen pro Jahr herstellen Der Tübinger Curevac-Konzern will seinen Covid-Impfstoff in der ersten Jahreshälfte 2021 auf den Markt bringen. Für die Produktion ist eine Expansion geplant.

ZEIT Online vor 23 Stunden - Wissen