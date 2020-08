17.08.2020 ( vor 1 Stunde )



Die in die Kritik geratene FDP-Generalsekretärin Teuteberg gibt offenbar ihr Amt auf. Volker Wissing, derzeit noch Finanzminister in Rheinland-Pfalz, soll ihr Nachfolger werden. Parteichef Lindner will sich in Kürze dazu äußern. Von Uwe Lueb. 👓 Vollständige Meldung