Steve Bannon: Warum er der Menschheit einen Gefallen getan hat

Steve Bannon reiht sich ein in die lange Schlange von Donald Trumps Beratern, die Ärger mit der Justiz haben. Sein Fall unterscheidet sich aber von den anderen. Steve Bannon ist in New York festgenommen wordenBannon war Chefstratege von US-Präsident Donald TrumpIhm drohen bis zu 20 Jahre Haft Paul Manafort, Michael Cohen, Michael Flynn, Rick Gates, George Papadopoulos, Roger Stone wurden bereits verurteilt. Gegen Rudy Giuliani wird ermittelt. Steve Bannon komplettiert, zumindest vorläufig, die Liste der Berater oder Anwälte Donald Trumps, die Ärger mit der Justiz haben.Donald Trumps Berater Steve Bannon ist in guter Gesellschaft Die meisten Vorwürfe gegen Donald...