leo RT @sportschau: Thiago dominiert das Mittelfeld, Manuel Neuer ist ebenfalls ein Boss. Kingsley Coman beweist, dass Trainer Hansi Flick in d… vor 5 Stunden Dragana Jozic RT @sportschau: Thiago dominiert das Mittelfeld, Manuel Neuer ist ebenfalls ein Boss. Kingsley Coman beweist, dass Trainer Hansi Flick in d… vor 5 Stunden goulaink Der Torschütze zum 1:0, Kingsley Coman Finale der Champions League Ein Pariser für die Bayern Kingsley Coman köpft… https://t.co/XPrdB6pWc9 vor 5 Stunden Braunschweiger Zeitung Champions-League-Finale: 1:0! Kingsley Coman köpft die Bayern gegen PSG zum Titel https://t.co/ETfUdAkyMz vor 5 Stunden 6re6or_FCBayern RT @sportschau: Thiago dominiert das Mittelfeld, Manuel Neuer ist ebenfalls ein Boss. Kingsley Coman beweist, dass Trainer Hansi Flick in d… vor 5 Stunden Sportschau Thiago dominiert das Mittelfeld, Manuel Neuer ist ebenfalls ein Boss. Kingsley Coman beweist, dass Trainer Hansi Fl… https://t.co/ocQGrvahKB vor 5 Stunden