23.08.2020 ( vor 8 Stunden )



Elie Rosen war am Samstag in einem Auto sitzend von einem Mann angegriffen worden - vermutlich mit einem Baseballschläger. Bereits vor der Attacke hatte es antisemitische Vorfälle rund um die Grazer Synagoge gegeben. Elie Rosen war am Samstag in einem Auto sitzend von einem Mann angegriffen worden - vermutlich mit einem Baseballschläger. Bereits vor der Attacke hatte es antisemitische Vorfälle rund um die Grazer Synagoge gegeben. 👓 Vollständige Meldung