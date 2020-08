jun_san RT @derspiegel: Wie fit ist Shinzo Abe? Der japanische Regierungschef hat sich in einem Krankenhaus in Tokio mehreren Tests unterzogen – wa… vor 12 Stunden 🎲Pitbull-Mama at home🎲 🐾🐾🐶🐱 RT @derspiegel: Wie fit ist Shinzo Abe? Der japanische Regierungschef hat sich in einem Krankenhaus in Tokio mehreren Tests unterzogen – wa… vor 12 Stunden SPIEGEL Ticker Japan: Shinzo Abe lässt sich erneut in Klinik untersuchen https://t.co/309ayUDHxo https://t.co/6k5kZzFz4J vor 12 Stunden DER SPIEGEL Wie fit ist Shinzo Abe? Der japanische Regierungschef hat sich in einem Krankenhaus in Tokio mehreren Tests unterzo… https://t.co/6qCjLBWmpI vor 12 Stunden