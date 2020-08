Donald Trump: Angst und Schrecken zum Parteitags-Ende - Kuss-Szene mit Melania misslang zuvor völlig

28.08.2020 ( vor 8 Stunden )



Beim Parteitag der Republikaner haben Familienmitglieder für eine Wiederwahl des amtierenden US-Präsidenten geworben. Alle Infos zur Trump-Show im News-Ticker. Am Montag, 24. August (Ortszeit) hat der Parteitag der US-Republikaner begonnen.Mitglieder der Trump-Familie warben bei Redebeiträgen nun für eine Wiederwahl des amtierenden Präsidenten.In unserem News-Ticker halten wir Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden. Update vom 28. August, 7.00 Uhr: Mit einem Schreckensszenario für den Fall eines Wahlsiegs der US-Demokraten hat Präsident Beim Parteitag der Republikaner haben Familienmitglieder für eine Wiederwahl des amtierenden US-Präsidenten geworben. Alle Infos zur Trump-Show im News-Ticker. Am Montag, 24. August (Ortszeit) hat der Parteitag der US-Republikaner begonnen.Mitglieder der Trump-Familie warben bei Redebeiträgen nun für eine Wiederwahl des amtierenden Präsidenten.In unserem News-Ticker halten wir Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden. Update vom 28. August, 7.00 Uhr: Mit einem Schreckensszenario für den Fall eines Wahlsiegs der US-Demokraten hat Präsident Donald Trump zum Abschluss des Parteitags der Republikaner für seine Wiederwahl geworben. „Niemand wird in Bidens Amerika... 👓 Vollständige Meldung