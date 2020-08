30.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Wolfsburgerinnen konnten den Titelverteidiger Olympique Lyon nicht stürzen. Für die Französinnen war es der fünfte Sieg in der Die Wolfsburgerinnen konnten den Titelverteidiger Olympique Lyon nicht stürzen. Für die Französinnen war es der fünfte Sieg in der Champions League in Folge. 👓 Vollständige Meldung