31.08.2020 ( vor 7 Stunden )



New York/ New York/ Berlin . Lady Gaga, Lady Gaga und nochmal Lady Gaga: Die Sängerin hat bei den MTV Video Music Awards in der Nacht zum Montag in ihrer Heimatstadt New York insgesamt fünf Auszeichnungen abgeräumt und damit mehr als jede andere nominierte... 👓 Vollständige Meldung