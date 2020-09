Gera will Erprobungsraum für Mobilität der Zukunft werden Die Stadt Gera will Erprobungsraum für die Mobilität der Zukunft werden. Das sieht ein am Mittwoch vorgestelltes Konzept vor, mit dem sich die Stadt im Herbst...

Proteste in Grodno in Belarus: Eine Stadt wehrt sich In der als oppositionell geltenden Stadt Grodno gab es wieder viele Festnahmen. Die Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa indes gilt als verschwunden. mehr...

FDP Basel-Stadt warnt: «Unsere Partei aus der Regierung auszuschliessen, erachte ich als falsch» Bisher war nichts von ihm zu hören. Nun, gut einen Monat vor den Regierungs- und Grossratswahlen, zeigt sich Hannes Barth der Öffentlichkeit. Und er will nicht...

Ausbruch der Seuche 1892: Die Totengräber arbeiteten rund um die Uhr - als die Cholera in Hamburg wütete Schlimmer als die Pest - so wütete in Hamburg die große Cholera-Epidemie. Knapp 9000 Menschen starben - auch weil die Stadt die Seuche lange unterschätzte....

Museumspolitik: Leitung als Leerstelle Dass die Stelle des Direktors der Nationalgalerie fürs Erste vakant bleibt, hat gleich mehrere gewichtige Gründe. Die Stadt Berlin verspielt damit aber eine...

Mehr als 18 400 fehlerhafte Stimmzettel verschickt Die Stadt Dortmund hat für die Kommunalwahl mehr als 18 400 fehlerhafte Stimmzettel an Briefwähler verschickt. In insgesamt sieben der 40 Wahlbezirke stehe...

