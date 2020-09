roan #Röttgen: Ein Akquisiteur für eine Flüssiggas-BRÜCKE über den ATLANTIK? Durch Niedrigpreise / Corona ist die US-… https://t.co/pkWRxqO5Om vor 14 Minuten Wolfgang Ksoll Regime, das in Afghanistan half, 150.000 Muslime brutal mit feigen Bomben abzuschlachten, um den Heroinexport von 1… https://t.co/KZocfvTB5p vor 16 Minuten HellaHamburg Norbert Röttgen stellt Nord Stream 2 infrage https://t.co/cac72QokaK via @zeitonline vor 17 Minuten @[email protected] Ich finds beschämend, wenn IRGENDEIN #CDU Politiker was von "Menschenverachtenden Verhalten" erzählt, während die Z… https://t.co/nmrFIfOLtO vor 22 Minuten Citizen_Of_Europe RT @derspiegel: Der Kremlkritiker Alexej Nawalny wurde laut Bundesregierung vergiftet. Nun drängen deutsche Politiker auf harte Konsequenze… vor 25 Minuten