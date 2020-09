05.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Von heute an sollen in Von heute an sollen in Russland 40.000 Freiwillige mit "Sputnik V" gegen eine Corona-Infektion geimpft werden. Während Politiker eifrig dafür werben, bleibt die Bevölkerung skeptisch. Von Martha Wilczynski. 👓 Vollständige Meldung