07.09.2020 ( vor 6 Stunden )



In seiner Heimat kennt ihn jeder: Yuan Longping. Der Wissenschaftler entwickelte in den 1970er-Jahren eine Reissorte, die ganz In seiner Heimat kennt ihn jeder: Yuan Longping. Der Wissenschaftler entwickelte in den 1970er-Jahren eine Reissorte, die ganz China bis heute satt macht. Mit 90 Jahren sucht er weiter nach dem idealen Reis. Von Steffen Wurzel. 👓 Vollständige Meldung