Corona in Frankreich: Zahlen explodieren auf Rekordwert - Land reagiert umgehend

Die zweite Welle rollt offenbar in Frankreich. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt stark an. Am Wochenende wurde die höchste Zahl an Neuinfektionen jemals erfasst. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen* steigt mitten in der Urlaubssaison.Neben Deutschland hat auch Frankreich damit zu kämpfen.Die Bundesregierung spricht eine Reisewarnung für die Covid -19-Risikogebiete Ile-de-France inklusive Paris und Provence-Alpes-Côte d’Azur aus. (siehe Update vom 24. August, 22.15 Uhr)Alle Nachrichten zum Coronavirus in Deutschland lesen Sie in unserem Ticker. Update vom 6. September, 21.23 Uhr: Frankreich hat am Sonntag sieben neue Corona-Risikogebiete im Land ausgewiesen. Damit...