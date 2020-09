Donald Trump engagierte einen Obama-Schauspieler, um ihn feuern zu können

06.09.2020 ( vor 3 Tagen )

Donald Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen erzählt von Trumps Hass auf Barack Obama. Er engagierte sogar einen Schauspieler, um „Obama“ zu demütigen. Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von US-Präsident Donald Trump , veröffentlicht ein Buch.Cohen erzählt von Trumps Hass gegen den ehemaligen Präsidenten Barack Obama.Trump engagierte einen Schauspieler, um „Obama“ in einem Video erniedrigen zu können. New York - Michael Cohen vertrat Donald Trump jahrelang in rechtlichen Angelegenheiten. Bis vor kurzem saß der Anwalt wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress im Gefängnis. Ein neues Buch von Cohen geht nun auf Trumps...