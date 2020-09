Maria Kolesnikowa: Auf dem Weg zur Post verschleppt

07.09.2020 ( vor 21 Stunden )



Die Oppositionsführerin von Belarus, Maria Kolesnikowa, wird Opfer von Entführung. Sie waren maskiert, trugen Zivilkleidung und zerrten Maria Kolesnikowa in einen Sobol-Kleinbus. Am Montagvormittag wurde Maria Kolesnikowa, die prominenteste Führerin der belarussischen Opposition, die noch im Land ist, im Zentrum der Hauptstadt Minsk verschleppt. Noch wenige Minuten vorher soll sie einem Journalisten am Telefon erzählt haben, sie hole ein Paket von der Post ab, dass ihr der Staatssicherheitsdienst KGB geschickt habe.