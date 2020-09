atheist Michael Cohen: Donald Trumps Ausputzer packt aus Dafür lieben die Massen Trump. Er ist der konzentrierte Spiegel, d… https://t.co/Jy7zmMz5Of vor 45 Minuten BASTET-4711 RT @Birgit_1973: Trumps Ausputzer packt aus Mehr als zehn Jahre war #Cohen Anwalt und Fixer an Trumps Seite. Fixer werden in den #USA Mens… vor 4 Stunden Anna Meyer RT @Birgit_1973: Trumps Ausputzer packt aus Mehr als zehn Jahre war #Cohen Anwalt und Fixer an Trumps Seite. Fixer werden in den #USA Mens… vor 4 Stunden Birgit Engelhardt 😷 Trumps Ausputzer packt aus Mehr als zehn Jahre war #Cohen Anwalt und Fixer an Trumps Seite. Fixer werden in den… https://t.co/YTiUuQTQgc vor 4 Stunden Web-2-3-Linkaloo https://t.co/BoRwXD4njI #infos Michael Cohen: Donald Trumps Ausputzer packt aus vor 4 Stunden Franz W.Winterberg Donald Trumps Ausputzer packt aus https://t.co/s5fv6YJguW via @zeitonline vor 4 Stunden