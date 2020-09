10.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Um 11 Uhr an diesem Donnerstag heulen Um 11 Uhr an diesem Donnerstag heulen Sirenen als Teil des bundesweiten "Warntages". Was davon zu halten ist und wo Gefahren in Zukunft lauern, erklärt der Katastrophenforscher Martin Voss. 👓 Vollständige Meldung