Weltweit bekannt wurde sie als Agentin Emma Peel in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone". Die jüngere Generation kennt sie aus "Game of Thrones". Nun ist die Schauspielerin Diana Rigg mit 82 Jahren gestorben.