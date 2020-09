Elsa Avril RT @hannovergenuss: Ghissas bald auch in Deutschland? Was sagt Steinmeier dazu und hat er schon gratuliert? 😳 Todesurteil gegen 27-jährig… vor 56 Sekunden Lakaluli RT @karina140911: Haben Steinmeier und Maas schon gratuliert?🙄 Hinrichtung: Todesurteil gegen 27-jährigen Ringer vollstreckt https://t.co/… vor 1 Minute Hannovergenuss Ghissas bald auch in Deutschland? Was sagt Steinmeier dazu und hat er schon gratuliert? 😳 Todesurteil gegen 27-jä… https://t.co/rzw2iT9CMg vor 3 Minuten Ex-Lückenpresse-Leugner RT @karina140911: Haben Steinmeier und Maas schon gratuliert?🙄 Hinrichtung: Todesurteil gegen 27-jährigen Ringer vollstreckt https://t.co/… vor 4 Minuten lliberal RT @karina140911: Haben Steinmeier und Maas schon gratuliert?🙄 Hinrichtung: Todesurteil gegen 27-jährigen Ringer vollstreckt https://t.co/… vor 10 Minuten Wolfgang Legmaier RT @welt: Todesurteil gegen 27-jährigen Ringer vollstreckt https://t.co/AAQ4e9ANyr https://t.co/TeP1nmyh9r vor 10 Minuten