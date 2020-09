Wegmarken von Ruth Bader Ginsburg:Die Vorkämpferin

19.09.2020 ( vor 1 Tag )



war bis zuletzt Richterin am Ruth Bader Ginsburg war bis zuletzt Richterin am Supreme Court der USA. Was waren ihre wichtigsten juristischen Entscheidungen? Ein Überblick. Von Anna Ernst, Theresa Hein und Veronika Wulf Facebook Twitter WhatsApp E-Mail Flipboard Pocket Drucken Man kann darüber streiten, ob jemand, der im Alter von 87 Jahren stirbt, "zu früh" geht. Für Ruth Bader Ginsburg, Richterin am Supreme Court der USA und feministische Ikone, war es auf jeden Fall "zu früh". Nur wenige Tage vor ihrem Tod an diesem Freitag hatte sie ihrer Enkeltochter noch ein Statement diktiert, in dem es hieß: "Mein sehnlichster Wunsch ist, dass ich nicht ersetzt werde, bevor ein neuer Präsident antritt." Ob sich dieser Wunsch... 👓 Vollständige Meldung