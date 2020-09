Michael Kunz RT @OxfamPresse: Klimakiller Reichtum: Das reichste 1 Prozent schädigt das Klima doppelt so stark wie die ärmere Hälfte der Welt https://t.… vor 2 Minuten Steffen P Walz RT @AnnikaJoeres: Das reichste 10 % verursachen 50 % der Treibhausgase auf der Welt. Deswegen ist #Klimaschmutzlobby so stark: SUV, Kreu… vor 5 Minuten chopina04 RT @AnnikaJoeres: Das reichste 10 % verursachen 50 % der Treibhausgase auf der Welt. Deswegen ist #Klimaschmutzlobby so stark: SUV, Kreu… vor 6 Minuten Julia Krohmer RT @AnnikaJoeres: Das reichste 10 % verursachen 50 % der Treibhausgase auf der Welt. Deswegen ist #Klimaschmutzlobby so stark: SUV, Kreu… vor 6 Minuten tommitulpe62 ☭ Klimakiller Reichtum - „Exzessiver CO2-Ausstoß“ https://t.co/AC3i9WVSMj vor 6 Minuten @cienciaparaelfuturo Die reichsten 10% sind verantwortlich für 50% der CO2 Emissionen. Die reichsten 1% für doppelt so viel wie die halb… https://t.co/WPHmMgq6nL vor 9 Minuten