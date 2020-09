21.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Der neue Mobilfunkstandard 5G ist mit großen Hoffnungen verbunden in der Der neue Mobilfunkstandard 5G ist mit großen Hoffnungen verbunden in der Wirtschaft , die ihre Arbeitsabläufe damit auf Highspeed trimmen will. Also bot der Staat den Firmen ein eigenes Spektrum an. Sogenannte Campusnetze waren zunächst ein Ladenhüter - das ändert sich nun. 👓 Vollständige Meldung