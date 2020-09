Boris Johnson will den mühsam ausgehandelten Brexit-Deal hinsichtlich der Sonderregeln für Nordirland aushebeln. Nun hat er ein weiteres Ziel erzielt.

Streit mit der EU: Boris Johnsons umstrittenes Brexit-Gesetz nimmt weitere Hürde im Parlament Eine Mehrheit stimmt dem Binnenmarktgesetz des Premiers zu. Johnson will so den ausgehandelten Brexit-Deal mit der Europäischen Union in Teilen aushebeln.

wiwo.de vor 3 Stunden - Maerkte