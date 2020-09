News zum Coronavirus: Jetzt mehr als 200.000 Corona-Tote in den USA

22.09.2020 ( vor 14 Stunden )



Corona-Auflage: Frühe Sperrstunde für britische Pubs und Restaurants +++ 13 Fälle nach Corona-Ausbruch in Hamburger Bar +++ News zur Coronavirus-Pandemie . USA überschreiten Marke von 200.000 Corona-Toten In den USA hat die Zahl der Corona-Todesfälle die symbolische Schwelle von 200.000 überstiegen. Die Marke wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität im Laufe des Tages überschritten. Die USA stehen damit für rund jeden fünften Todesfall weltweit, seit Beginn der Pandemie wurden in dem Land rund 6,86 Millionen Infektionsfälle bestätigt - auch das ist ein internationaler Höchstwert.Chinas Präsident Xi: Corona-Pandemie nicht politisieren Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping...