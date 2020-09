Tom Tester Der FC Bayern möchte am Donnerstag im UEFA-Supercup-Finale gegen den FC Sevilla das 'Quadrupel', bestehend aus Cham… https://t.co/r2K2vpncrc vor 2 Stunden WB Sport Angesichts der Corona-Lage hat sich Budapests Oberbürgermeister Karacsony gegen die Austragung des Supercup-Finales… https://t.co/0nCcM98XxU vor 3 Stunden Fussball24.de Budapest-Oberbürgermeister: #Supercup als Geisterspiel Budapest (dpa) - Angesichts der #Corona-Lage hat sich Budape… https://t.co/f3Sdorx23B vor 3 Stunden TAG24 NEWS München #Supercup-Fianle des #FCBayern gegen Sevilla: So reagieren #Sky und #DAZN auf #Corona-Lage in #Budapest.… https://t.co/yHCy5aH44w vor 3 Stunden Fussball24.de Sky und DAZN verzichten auf Reise zum Supercup-Finale #München (dpa) - Sky und DAZN schicken aus Sicherheitsgründen… https://t.co/76GcQdmUeW vor 5 Stunden