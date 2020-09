24.09.2020 ( vor 1 Tag )



"Wir müssen abwarten, was passiert": US-Präsident "Wir müssen abwarten, was passiert": US-Präsident Trump behauptet, ohne Wahlbetrug wir es nicht zu einem Machtwechsel kommen. Dass er im Fall einer Wahlniederlage friedlich das Feld räumen wird, will er nicht garantieren. 👓 Vollständige Meldung