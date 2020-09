US-Medien berichten: Donald Trump will offenbar die Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett für den Obersten Gerichtshof nominieren.

Medienberichten zufolge soll US-Präsident Trump die Richterin als Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg nominieren. Ein Signal an seine konservative Basis.

Amy Coney Barrett: Donald Trumps Geschenk an die Konservativen Der US-Präsident will eine strenggläubige Abtreibungsgegnerin für den freien Posten am Supreme Court nominieren. Was bedeutet das für die Zukunft der USA?

ZEIT Online vor 2 Stunden - Top