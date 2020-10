28.09.2020 ( vor 6 Tagen )



Mitschüler sollen einem 14 Jahre alten Mädchen an einer Hamburger Schule heimlich Desinfektionsmittel in die Trinkflasche geschüttet haben. "Wir ermitteln... Mitschüler sollen einem 14 Jahre alten Mädchen an einer Hamburger Schule heimlich Desinfektionsmittel in die Trinkflasche geschüttet haben. "Wir ermitteln... 👓 Vollständige Meldung