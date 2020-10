: Trumps Covid-19-Infektion lässt seine Wahlchancen weiter schwinden

02.10.2020 ( vor 2 Tagen )



Noch kurz vor Mitternacht am Donnerstag amerikanischer Zeit verschickte Noch kurz vor Mitternacht am Donnerstag amerikanischer Zeit verschickte Donald Trumps Wahlkampfteam im Namen des Präsidenten eine Massen-Email an seine Unterstützer, eine Einladung zu einem „sehr wichtigen Event“ in Los Angeles. „Ich will meine Zeit nicht mit den Hollywood-ELITEN verbringen, die UNS HASSEN“, heißt es darin, „ich will meine Zeit mit ECHTEN Patrioten wie Ihnen verbringen. Wollen Sie kommen und mein VIP-Gast sein?“ Es folgen Links, über die man an der Verlosung eines Fototermins mit dem Präsidenten teilnehmen oder spenden kann. [Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple -... 👓 Vollständige Meldung