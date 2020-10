Wer Macht hat, will gute Bilder von sich selbst. Gerhard Schröder konnte das, Sigmar Gabriel auch, sogar Markus Söder. Aber: Was wollte denn nun Armin Laschet...

Meinung: Ein merkwürdiger Text in merkwürdigen Zeiten Die dritte Enzyklika von Papst Franziskus "Fratelli Tutti" wirkt so was von aus der Zeit gefallen und ist auf ihre Art so sehr in diese Zeit hineingeschrieben,...

Deutsche Welle vor 1 Woche - Top