Hier besucht Donald Trump seine Fans vor dem Krankenhaus Mit einem kurzen Ausflug vor das Krankenhaus hat der an Corona erkrankte US-Präsident für Aufregung gesorgt. Donald Trump will noch am selben Tag wieder ins...

Welt Online vor 3 Tagen - Politik Auch berichtet bei • WorldNews



Trump lässt sich an jubelnden Anhängern vor Klinik vorbeifahren Der US-Präsident hat seinen Anhängern vor dem Krankenhaus einen Überraschungsbesuch abgestattet – trotz seiner Covid-Erkrankung. Aus einem schwarzen Wagen...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • WorldNews