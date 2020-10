Quelle: DPA - vor 3 Tagen



Corona: Spahn hält Impfungen ab Dezember für möglich 00:49 Berlin, 02.10.2010: Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Die Zahl der Neuinfektionen hat die 2500er Marke geknackt. Doch es gibt gute Nachrichten. Impfungen gegen eine Corona-Infektion könnten in Deutschland schon ab Dezember starten. Dann sollen sie in wenigen großen Impfzentren, etwa in...