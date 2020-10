Jenny Havemann RT @lara_thiede: Nach dem Angriff auf einen Juden in #Hamburg sprach ich für @jetzt mit @jjhavemann. Sie erzählt, was #Antisemitismus mit i… vor 1 Stunde Lara Thiede Nach dem Angriff auf einen Juden in #Hamburg sprach ich für @jetzt mit @jjhavemann. Sie erzählt, was… https://t.co/eFxzzgKbLF vor 1 Stunde Samira RT @TschenPe: Ich bin bestürzt über den Angriff vor einer Synagoge in Hamburg. Die Polizei hat den Täter festgenommen und klärt die Hinterg… vor 1 Stunde Malek RT @JuFoDIG: Wir sind entsetzt über den antisemitischen Angriff vor der Synagoge in Hamburg. Am zweiten Tag von Sukkot wurde ein jüdischer… vor 1 Stunde Christoph M-F RT @ZdZeit: Wir sind bestürzt über den Angriff in #Hamburg und sind in Gedanken bei der Familie des Studentens! https://t.co/DxeKoW6hUX vor 1 Stunde Nastaran Nawras Nach der Attacke in Hamburg wird der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Was wissen w… https://t.co/FIW04rwDoT vor 2 Stunden