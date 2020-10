DW Deutsch Laut Augenzeugen überwanden rund 2000 Demonstranten die Barrieren vor dem Gebäude, in dem das Parlament und die Prä… https://t.co/XTiC9TxYZS vor 2 Minuten Nachrichten Sturm auf Regierungssitz in Kirgistan https://t.co/bYc6nBPMHO via @circleboom vor 3 Stunden