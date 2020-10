Modedesigner Kenzo Takada an Covid-19 gestorben

Thai-Amulet-Fair COVID-19-Erkrankung: Modedesigner Kenzo Takada ist tot - via https://t.co/BBJMnqKjr2 https://t.co/BwEbf9TkX2… https://t.co/9WRm42m1EG vor 19 Stunden A. Hase RT @ZEITmagazin: Der japanische Gründer der Modemarke #Kenzo, Kenzō #Takada, ist tot. Er soll an Covid-19 erkrankt gewesen sein. https://t.… vor 1 Tag emijou61 RT @SZ: Lange bevor "diversity" zur Phrase wurde, traf in den Entwürfen von Kenzo Takada der Westen auf den Osten, verschmolz er Farben, St… vor 1 Tag Torsten Rekewitz RT @SZ: Lange bevor "diversity" zur Phrase wurde, traf in den Entwürfen von Kenzo Takada der Westen auf den Osten, verschmolz er Farben, St… vor 2 Tagen SZ Top-News Lange bevor "diversity" zur Phrase wurde, traf in den Entwürfen von Kenzo Takada der Westen auf den Osten, verschmo… https://t.co/uhfkaiDybk vor 2 Tagen Süddeutsche Zeitung Lange bevor "diversity" zur Phrase wurde, traf in den Entwürfen von Kenzo Takada der Westen auf den Osten, verschmo… https://t.co/LHYweffzrs vor 2 Tagen