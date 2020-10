Wie der FC: Viktoria Köln vor nur 300 Fans Nach dem Bundesligisten 1. FC Köln und der Fußball-Nationalmannschaft beim Länderspiel in Köln darf auch Drittligist Viktoria Köln in der 3. Liga am Sonntag...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine