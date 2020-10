: Darum geht es beim TV-Duell Mike Pence gegen Kamala Harris

07.10.2020 ( vor 1 Tag )



Auch wenn in diesen Tagen noch weniger sicher zu sein scheint als sonst, so lässt sich doch von einer Sache ausgehen: Das TV-Duell zwischen Mike Auch wenn in diesen Tagen noch weniger sicher zu sein scheint als sonst, so lässt sich doch von einer Sache ausgehen: Das TV-Duell zwischen Mike Pence und Kamala Harris an diesem Mittwoch wird deutlich zivilisierter werden als das zwischen Donald Trump und Joe Biden am Dienstag vor einer Woche. Langweiliger dürfte die Debatte zwischen den beiden amerikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten aber wohl nicht werden. Denn beide, Pence (61) und Harris (55), werden derzeit noch mehr als sonst unter der Fragestellung beobachtet, ob sie einspringen könnten, wenn die erste Reihe ausfällt oder zurücktritt. In der Geschichte der USA war das immerhin bereits neun Mal der Fall. Der Republikaner Pence... 👓 Vollständige Meldung