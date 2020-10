07.10.2020 ( vor 22 Stunden )



Hurrikan „Delta" steuert auf Mexiko zu. Seine Zerstörungskraft gilt als extrem gefährlich. Seine Windgeschwindigkeit ist hoch. Wellen bis zehn Meter werden erwartet. Hurrikan „Delta" nähert sich Mexiko.Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde ist „Delta" unterwegs.Der tropische Wirbelsturm wurde in die zweithöchste Stufe - Kategorie 4 - eingestuft. Mexiko-Stadt - Mexikos Yucatán-Halbinsel wappnet sich für den stärksten Sturm dort seit 15 Jahren. Hurrikan «Delta» trifft am Mittwoch auf die Halbinsel und wohl auch die Stadt Cancún. Der tropische Wirbelsturm zog am Dienstag über dem Karibischen Meer als Hurrikan* der Stufe 4 von 5 an den Cayman-Inseln...