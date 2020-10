Ismail Karabulut "Die Tschuschen haben den Gemeindebau gebaut, das soll Blümel nicht vergessen" https://t.co/LJnbAVpQJ4 via @zeitonline vor 12 Stunden #FBPE (mostly) in German Esra Özmen: "Die Tschuschen haben den Gemeindebau gebaut, das soll Blümel nicht vergessen" Die Rapperin Esra Özme… https://t.co/fRZKNhZ2Bu vor 12 Stunden #FBPE (mostly) in German Esra Özmen: "Die Tschuschen haben den Gemeindebau gebaut, das soll Blümel nicht vergessen" | ZEIT ONLINE https://t.co/xFWoIcIvVw vor 12 Stunden Jürgen Klute Esra Özmen: "Wir sind keine Pferde. – Die Tschuschen haben den Gemeindebau gebaut, das soll Blümel nicht vergessen"… https://t.co/eaIq6IPFr8 vor 12 Stunden Franz W.Winterberg Esra Özmen: "Die Tschuschen haben den Gemeindebau gebaut, das soll Blümel nicht vergessen"... https://t.co/lDiBQAtpUI via ⁦@zeitonline⁩ vor 14 Stunden Deutsch-Werden.de Esra Özmen: "Die Tschuschen haben den Gemeindebau gebaut, das soll Blümel nicht vergessen" https://t.co/HRqVHBzUbg vor 14 Stunden